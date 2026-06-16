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FETE DE LA MUSIQUE LES RAMBLAS LES RAMBLAS Toulouse

FETE DE LA MUSIQUE LES RAMBLAS LES RAMBLAS Toulouse dimanche 21 juin 2026.

Lieu : LES RAMBLAS

Adresse : Allées Jean Jaurès

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Toulouse

FETE DE LA MUSIQUE LES RAMBLAS

LES RAMBLAS Allées Jean Jaurès Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Fêtez la musique sur les Ramblas !
Au programme
Initiation au skate avec fond musical, concerts lives, et musiques électroniques pour clôturer la soirée.

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr   .

LES RAMBLAS Allées Jean Jaurès Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Celebrate music on the Ramblas!

L’événement FETE DE LA MUSIQUE LES RAMBLAS Toulouse a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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