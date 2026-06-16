FETE DE LA MUSIQUE LES RAMBLAS LES RAMBLAS Toulouse
FETE DE LA MUSIQUE LES RAMBLAS LES RAMBLAS Toulouse dimanche 21 juin 2026.
Toulouse
FETE DE LA MUSIQUE LES RAMBLAS
LES RAMBLAS Allées Jean Jaurès Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fêtez la musique sur les Ramblas !
Au programme
Initiation au skate avec fond musical, concerts lives, et musiques électroniques pour clôturer la soirée.
Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr .
LES RAMBLAS Allées Jean Jaurès Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Celebrate music on the Ramblas!
L’événement FETE DE LA MUSIQUE LES RAMBLAS Toulouse a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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