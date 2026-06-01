Fête de la Musique Sous les halles Longeville-sur-Mer samedi 20 juin 2026.

Longeville-sur-Mer

Fête de la Musique

Sous les halles Centre bourg Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

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Sous les halles Centre bourg Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire choeurchantons@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la Musique Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral