Fête de la musique Lure
Fête de la musique Lure dimanche 21 juin 2026.
Lure
Fête de la musique
Dans la ville Lure Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:30:00
fin : 2026-06-21 23:30:00
Date(s) :
2026-06-21
FÊTE DE LA MUSIQUE À LURE
Dimanche 21 juin 2026
À partir de 15 h 30
Renseignements 03 84 30 54 30
auditorium@mairie-lure.fr
Programme https://www.lure.fr/…/2026/05/Depliant-FDM-2026-web.pdf .
Dans la ville Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Lure a été mis à jour le 2026-06-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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