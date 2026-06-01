Fête de la musique Lure dimanche 21 juin 2026.

Lure

Fête de la musique

Dans la ville Lure Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:30:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

FÊTE DE LA MUSIQUE À LURE

Dimanche 21 juin 2026

À partir de 15 h 30

Renseignements 03 84 30 54 30

auditorium@mairie-lure.fr

Programme https://www.lure.fr/…/2026/05/Depliant-FDM-2026-web.pdf .

Dans la ville Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Lure a été mis à jour le 2026-06-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE