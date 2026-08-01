AGENDA · Marval
Fête de la musique Le Bourg Marval
vendredi 28 août 2026 · Le Bourg · Marval
Informations pratiques
Marval
Fête de la musique
Le Bourg Epicerie Marval Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez écouter de la chanson française, Frisou et Didier et le groupe Pitié 3 jours pas manger lors d’une soirée conviviale à l’épicerie de Marval. .
Le Bourg Epicerie Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 70 31
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Marval a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Ouest Limousin
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