Fête de la musique Le Bourg Marval

Informations pratiques

Marval

Fête de la musique

Le Bourg Epicerie Marval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Venez écouter de la chanson française, Frisou et Didier et le groupe Pitié 3 jours pas manger lors d’une soirée conviviale à l’épicerie de Marval. .

Le Bourg Epicerie Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 70 31

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Marval a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Ouest Limousin