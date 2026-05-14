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Fête de la musique Sous les Halles Matignon

Fête de la musique Sous les Halles Matignon samedi 20 juin 2026.

Lieu : Sous les Halles

Adresse : Place du Général de Gaulle

Ville : 22550 Matignon

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Matignon

Fête de la musique

Sous les Halles Place du Général de Gaulle Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Une dizaine de groupes se succéderont pour animer la soirée dans des styles musicaux variés.

Restauration & buvette sur place.   .

Sous les Halles Place du Général de Gaulle Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la musique Matignon a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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