Fête de la musique Sous les Halles Matignon
Fête de la musique Sous les Halles Matignon samedi 20 juin 2026.
Matignon
Fête de la musique
Sous les Halles Place du Général de Gaulle Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Une dizaine de groupes se succéderont pour animer la soirée dans des styles musicaux variés.
Restauration & buvette sur place. .
Sous les Halles Place du Général de Gaulle Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fête de la musique Matignon a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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