Fête de la Musique Mesnil-en-Ouche
Fête de la Musique Mesnil-en-Ouche vendredi 19 juin 2026.
Mesnil-en-Ouche
Fête de la Musique
Epinay Mesnil-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dans le cadre de la fête de la musique, la ludothèque sera présente sur le site d’Epinay pour proposer des jeux en bois géants .
Epinay Mesnil-en-Ouche 27330 Eure Normandie +33 6 71 11 14 43
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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