Mesnil-en-Ouche

Fête de la Musique

Epinay Mesnil-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Dans le cadre de la fête de la musique, la ludothèque sera présente sur le site d’Epinay pour proposer des jeux en bois géants .

Epinay Mesnil-en-Ouche 27330 Eure Normandie +33 6 71 11 14 43

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay