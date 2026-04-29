Les Grandes Nocturnes du château de Beaumesnil Mesnil-en-Ouche
Les Grandes Nocturnes du château de Beaumesnil Mesnil-en-Ouche samedi 18 juillet 2026.
Mesnil-en-Ouche
Les Grandes Nocturnes du château de Beaumesnil
Château de Beaumesnil 2 Rue des Forges Mesnil-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-15
Envie de vivre une soirée inoubliable ? Le Château de Beaumesnil vous accueille pour ses grandes Nocturnes annuelles !
Au programme
Un marché de producteurs et artisans locaux pour découvrir tout le savoir-faire normand
Un espace restauration pour profiter d’un pique-nique dans le parc du château
Un concert de 300 choristes par les Voix de Normandie menés par le chef de choeur Franck Lecacheur
Illumination des façades dès la nuit tombée
Plus de 2000 bougies pour éclairer votre balade sur le domaine
Feux d’artifices à 360° autour du Château à 23h
Profitez également de cette occasion pour redécouvrir l’intérieur du Château de Beaumesnil à travers une visite immersive théâtralisée (réservation obligatoire, places limitées). Une expérience inédite dans l’Eure, à moins de 20 minutes de Bernay !
Les chiens en laisse sont les bienvenus dans le parc du château. En revanche, ils ne peuvent pas entrer dans les intérieurs du château. .
Château de Beaumesnil 2 Rue des Forges Mesnil-en-Ouche 27410 Eure Normandie +33 2 32 44 40 09
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English : Les Grandes Nocturnes du château de Beaumesnil
L’événement Les Grandes Nocturnes du château de Beaumesnil Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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