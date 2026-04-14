Parcours découverte d’essences rares dans un jardin à l’anglaise, Château du Blanc Buisson, Mesnil-en-Ouche
Parcours découverte d’essences rares dans un jardin à l’anglaise, Château du Blanc Buisson, Mesnil-en-Ouche samedi 6 juin 2026.
Parcours découverte d’essences rares dans un jardin à l’anglaise 6 et 7 juin Château du Blanc Buisson Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Déambulation au milieu d’essences rares plantées après la tempête de 1999 puis parcours dans le parc paysager à l’anglaise, également réserve de biodiversité.
Château du Blanc Buisson Saint-Pierre-du-Mesnil, 27330 Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche 27330 Saint-Pierre-du-Mesnil Eure Normandie
Déambulation au milieu d’essences rares plantées après la tempête de 1999 puis parcours dans le parc paysager à l’anglaise, également réserve de biodiversité.
©edelafresnaye
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