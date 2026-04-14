Atelier : démonstration de lacto-fermentation, Potager de Beaumesnil, Mesnil-en-Ouche

Atelier : démonstration de lacto-fermentation Samedi 6 juin, 16h00 Potager de Beaumesnil Eure

Durée 45 min, 4€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:45:00+02:00 Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 - 2026-06-06T16:45:00+02:00

Dans le cadre de RENDEZ-VOUS AU JARDIN organisé par le Département de l’Eure, nous ouvrons exceptionnellement le Potager de Beaumesnil.

Programme de l’après-midi :

– Tout au long de l’après-midi, venez visiter le Potager de Beaumesnil.

– Parcours de motricité pour les tout petits.

– 16h : démonstration sur la lactofermentation, avec Alex du CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche

Tarifs :

Adulte : 4 €

Moins de 18 ans : gratuit

Potager de Beaumesnil 7 rue des Forges, Beaumesnil, 27410 Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche 27410 Beaumesnil Eure Normandie 02 32 46 02 54 http://www.1001legumes.com/ https://www.instagram.com/

Dans le cadre de RENDEZ-VOUS AU JARDIN organisé par le Département de l’Eure, nous ouvrons exceptionnellement le Potager de Beaumesnil.

© CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche