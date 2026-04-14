Visite guidée découverte des jardins, Château de Beaumesnil, Mesnil-en-Ouche

Visite guidée découverte des jardins 5 – 7 juin Château de Beaumesnil Eure

12,5€ >20 ans, 10,5€ 12-20 ans, 7€ 5-11 ans, gratuit <5 ans, réservation conseillée. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 - 2026-06-07T16:30:00+02:00

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Château de Beaumesnil 2 Rue des Forges, 27410 Mesnil-en-Ouche, France Mesnil-en-Ouche 27410 Beaumesnil Eure Normandie 0232444009 http://www.chateaubeaumesnil.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaubeaumesnil.com/fr/reserver/ »}] https://www.chateaubeaumesnil.com/fr/reserver/ Autour du château construit entre 1633 et 1640 pour le marquis de Nonant, fut aménagé un ensemble de jardins dont seules subsistent les sculptures. Le parc fut réaménagé à partir de 1756 par la marquise de Graville (cette intervention est connue par deux variantes d’un plan établi vers 1760) , restauré vers 1801, puis doté, à partir de 1830, d’aménagements pittoresques respectant la composition d’ensemble (ces aménagements paysagers ont en partie été effacés par les restaurations des années 1950). Parking gratuit

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