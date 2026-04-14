Parcours : visite du potager, Potager de Beaumesnil, Mesnil-en-Ouche
Parcours : visite du potager, Potager de Beaumesnil, Mesnil-en-Ouche samedi 6 juin 2026.
Parcours : visite du potager 6 et 7 juin Potager de Beaumesnil Eure
4€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00
Dans le cadre de RENDEZ-VOUS AU JARDIN organisé par le Département de l’Eure, nous ouvrons exceptionnellement le Potager de Beaumesnil.
Programme de l’après-midi :
– Tout au long de l’après-midi, venez visiter le Potager de Beaumesnil.
– Parcours de motricité pour les tout petits.
– 16h : démonstration sur la lactofermentation, avec Alex du CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche
Tarifs :
Adulte : 4 €
Moins de 18 ans : gratuit
Potager de Beaumesnil 7 rue des Forges, Beaumesnil, 27410 Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche 27410 Beaumesnil Eure Normandie 02 32 46 02 54 http://www.1001legumes.com/ https://www.instagram.com/
Dans le cadre de RENDEZ-VOUS AU JARDIN organisé par le Département de l’Eure, nous ouvrons exceptionnellement le Potager de Beaumesnil.
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