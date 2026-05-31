Visite guidée du château, Château du Blanc Buisson, Mesnil-en-Ouche

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château du Blanc Buisson Eure

3€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Déambulation guidée et nocturne le samedi de 20h à 23h

Visite guidée itinérante dans le château 14h à 18h

Château du Blanc Buisson Château du Blanc Buisson, Saint-Pierre-du-Mesnil, 27330 Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche 27330 Saint-Pierre-du-Mesnil Eure Normandie 06 86 48 47 53 http://blancbuisson.com Unique vestige d’une architecture à la fois de défense et une résidence d’agrément. Parking gratuit

Déambulation guidée et nocturne le samedi de 20h à 23h

©de La Fresnaye