Exposition photographique sur le thème de la « Réminiscence », Jardin de la Noé, Mesnil-en-Ouche

Informations pratiques

Exposition photographique sur le thème de la « Réminiscence » 19 et 20 septembre Jardin de la Noé Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition permanente de photographies par DAVID LECOMTE

David Lecomte expose ses photographies sur le thème de la réminiscence où des instants, pourtant immortalisés, ne sont plus que des souvenirs vagues et imprécis. Tout semble irréel, généré par une intelligence artificielle, si bien qu’on se demande si tout cela a bien existé. Le visiteur superpose ses images sur une mémoire effacée, réécris la partition d’un vieux piano, muet et apathique, redécore le salon situé derrière une porte entrebaillée ou réinvente l’histoire de deux coeurs abandonnés.

Jardin de la Noé 9 bis rue de l’école, La-Barre-en-Ouche, 27330 Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche 27330 La Barre-en-Ouche Eure Normandie 06 82 19 42 96 Le Jardin de la Noé est un lieu historique datant du XIIIᵉ siècle, situé sur les vestiges des fondations d’un manoir féodal dont quelques pierres de soubassement sont encore visibles dans les douves. C’est un site riche en histoire. Lors de cette première journée du patrimoine, le jardin accueille une variété d’artistes, notamment des danseurs, poètes, sculpteurs et bien d’autres, qui présenteront des installations éphémères. Cette initiative offre une occasion unique de découvrir l’art contemporain dans un cadre chargé d’histoire, permettant aux visiteurs d’explorer la richesse culturelle et artistique des artistes en harmonie avec un lieu naturel et magnifique de La Barre-en-Ouche. Parkings à proximité.

Exposition permanente de photographies par DAVID LECOMTE

©MIMOgraph