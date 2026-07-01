Exposition de sculptures « à fleur d’eau », Jardin de la Noé, Mesnil-en-Ouche

Informations pratiques

Exposition de sculptures « à fleur d’eau » 19 et 20 septembre Jardin de la Noé Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition permanente de sculptures par CAROLINE STRANDE

De la sculpture anthropomorphique à des oeuvres de personnages en quête d’humanité en passant par le «land art» et l’abstrait aérien épuré qui dialogue avec le végétal et la forêt, différentes périodes de l’artiste CAROLINE STRANDE composent les œuvres exposées ici en pleine nature. Bois, pierre, argile… Les matières naturelles sont au rendez-vous pour faire hommage à un lieu insolite chargé d’histoire entouré de douves médiévales et où l’écosystème domine au centre des 4 éléments.

Jardin de la Noé 9 bis rue de l’école, La-Barre-en-Ouche, 27330 Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche 27330 La Barre-en-Ouche Eure Normandie 06 82 19 42 96 Le Jardin de la Noé est un lieu historique datant du XIIIᵉ siècle, situé sur les vestiges des fondations d’un manoir féodal dont quelques pierres de soubassement sont encore visibles dans les douves. C’est un site riche en histoire. Lors de cette première journée du patrimoine, le jardin accueille une variété d’artistes, notamment des danseurs, poètes, sculpteurs et bien d’autres, qui présenteront des installations éphémères. Cette initiative offre une occasion unique de découvrir l’art contemporain dans un cadre chargé d’histoire, permettant aux visiteurs d’explorer la richesse culturelle et artistique des artistes en harmonie avec un lieu naturel et magnifique de La Barre-en-Ouche. Parkings à proximité.

Exposition permanente de sculptures par CAROLINE STRANDE

©LecomteDavid