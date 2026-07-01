Visite guidée de l’église, Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte, Mesnil-en-Ouche

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’église qui fait l’objet de restauration depuis plus de 30 ans. Présentation de la phase finale apès inscription de l’édifice à l’inventaire des monuments historiques en 2025

Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte 34 chemin du Blanchard, Beaumesnil, 27410 Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche 27410 Beaumesnil Eure Normandie 06 84 10 80 66 Église dont l’origine remonte au Xe siècle. Restaurée depuis plus de 30 ans par l’association pour La Sauvegarde de Pierre Ronde. La commune de Mesnil-en-Ouche entame la dernière phase de restauration. Présentation du projet final Parking naturel

Visite commentée de l’église qui fait l’objet de restauration depuis plus de 30 ans. Présentation de la phase finale apès inscription de l’édifice à l’inventaire des monuments historiques en 2025

©chantal vallet