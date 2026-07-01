Concert du groupe « All Swing », Jardin de la Noé, Mesnil-en-Ouche

Informations pratiques

Concert du groupe « All Swing » Samedi 19 septembre, 14h30 Jardin de la Noé Eure

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Concert du groupe «All swing»

All Swing c’est la rencontre d’amis musiciens venant de différents univers (jazz, swing…) autour de standards qu’ils revisitent avec leurs influences respectives.

https://www.facebook.com/share/v/1FAD65JSnU/

Jardin de la Noé 9 bis rue de l’école, La-Barre-en-Ouche, 27330 Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche 27330 La Barre-en-Ouche Eure Normandie 06 82 19 42 96 [{« link »: « https://www.facebook.com/share/v/1FAD65JSnU/ »}] Le Jardin de la Noé est un lieu historique datant du XIIIᵉ siècle, situé sur les vestiges des fondations d’un manoir féodal dont quelques pierres de soubassement sont encore visibles dans les douves. C’est un site riche en histoire. Lors de cette première journée du patrimoine, le jardin accueille une variété d’artistes, notamment des danseurs, poètes, sculpteurs et bien d’autres, qui présenteront des installations éphémères. Cette initiative offre une occasion unique de découvrir l’art contemporain dans un cadre chargé d’histoire, permettant aux visiteurs d’explorer la richesse culturelle et artistique des artistes en harmonie avec un lieu naturel et magnifique de La Barre-en-Ouche. Parkings à proximité.

Concert du groupe «All swing»

©LucMoka