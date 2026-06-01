Fête de la musique Rue du Parçan Mesves-sur-Loire samedi 13 juin 2026.

Mesves-sur-Loire

Fête de la musique

Rue du Parçan Le bourg Mesves-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Participez à la fête de la musique à Mesves-sur-Loire !

C’est le groupe Back-us qui animera votre soirée, avec des reprises Pop Rock, des années 80 à nos jours. Rendez-vous au Parçan, à partir de 19h30. Buvette et restauration sur place. .

Rue du Parçan Le bourg Mesves-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Mesves-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire