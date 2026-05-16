Fête de la Musique Moutiers-les-Mauxfaits
Fête de la Musique Moutiers-les-Mauxfaits vendredi 19 juin 2026.
Moutiers-les-Mauxfaits
Fête de la Musique
Sous les halles et dans le village Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
.
Sous les halles et dans le village Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 98 90 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la Musique Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Moutiers-les-Mauxfaits (Vendée)
- Concert 90’s/2000’s Pop Hits Sous les halles Moutiers-les-Mauxfaits 22 mai 2026
- Atelier Prendre soin de son alimentation Moutiers-les-Mauxfaits 29 mai 2026
- Exposition-Vente artisanale Salle annexe de la Mairie Moutiers-les-Mauxfaits 30 mai 2026
- 80 ans du Secours Catholique Les Halles Moutiers-les-Mauxfaits 30 mai 2026
- Atelier Fou d’Local Faire son pain maison Le Bois Joli Moutiers-les-Mauxfaits 30 mai 2026