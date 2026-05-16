Moutiers-les-Mauxfaits

Fête de la Musique

Sous les halles et dans le village Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

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Sous les halles et dans le village Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 98 90 33

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English :

L’événement Fête de la Musique Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral