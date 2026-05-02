Rencontre d’auteur avec Adrien CLÉMENCEAU Médiathèque Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-les-Mauxfaits

Rencontre d’auteur avec Adrien CLÉMENCEAU

Médiathèque 3 Place de la Justice Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

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Médiathèque 3 Place de la Justice Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07

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English :

L’événement Rencontre d’auteur avec Adrien CLÉMENCEAU Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral