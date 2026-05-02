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Rencontre d’auteur avec Adrien CLÉMENCEAU Médiathèque Moutiers-les-Mauxfaits

Rencontre d’auteur avec Adrien CLÉMENCEAU Médiathèque Moutiers-les-Mauxfaits vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 3 Place de la Justice

Ville : 85540 Moutiers-les-Mauxfaits

Département : Vendée

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Moutiers-les-Mauxfaits

Rencontre d’auteur avec Adrien CLÉMENCEAU

Médiathèque 3 Place de la Justice Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

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Médiathèque 3 Place de la Justice Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07 

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English :

L’événement Rencontre d’auteur avec Adrien CLÉMENCEAU Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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