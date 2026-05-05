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Fête de la musique Niederbronn-les-Bains

Fête de la musique Niederbronn-les-Bains

Fête de la musique Niederbronn-les-Bains dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Parc du Casino

Ville : 67110 Niederbronn-les-Bains

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Niederbronn-les-Bains

Fête de la musique

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 21:00:00

Date(s) :
2026-06-21

La ville de Niederbronn-les-Bains célèbre elle aussi le 1er jour de l’été en musique !
Le centre-ville de Niederbronn-les-Bains se transformera en une véritable scène à ciel ouvert à l’occasion de la fête de la musique. Plusieurs concerts gratuits seront proposés pour faire danser les habitants et touristes de la cité thermale. 0  .

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66  moulin9@niederbronn-les-bains.fr

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English :

The town of Niederbronn-les-Bains is also celebrating the 1st day of summer with music!

L’événement Fête de la musique Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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