Fête de la musique Niederbronn-les-Bains
Fête de la musique Niederbronn-les-Bains dimanche 21 juin 2026.
Niederbronn-les-Bains
Fête de la musique
Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 21:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La ville de Niederbronn-les-Bains célèbre elle aussi le 1er jour de l’été en musique !
Le centre-ville de Niederbronn-les-Bains se transformera en une véritable scène à ciel ouvert à l’occasion de la fête de la musique. Plusieurs concerts gratuits seront proposés pour faire danser les habitants et touristes de la cité thermale. 0 .
Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66 moulin9@niederbronn-les-bains.fr
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English :
The town of Niederbronn-les-Bains is also celebrating the 1st day of summer with music!
L’événement Fête de la musique Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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