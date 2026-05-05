Niederbronn-les-Bains

Fête de la musique

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 21:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La ville de Niederbronn-les-Bains célèbre elle aussi le 1er jour de l’été en musique !

Le centre-ville de Niederbronn-les-Bains se transformera en une véritable scène à ciel ouvert à l’occasion de la fête de la musique. Plusieurs concerts gratuits seront proposés pour faire danser les habitants et touristes de la cité thermale. 0 .

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66 moulin9@niederbronn-les-bains.fr

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English :

The town of Niederbronn-les-Bains is also celebrating the 1st day of summer with music!

L’événement Fête de la musique Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte