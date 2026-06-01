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Fête de la musique Domitys Orthez

Fête de la musique Domitys Orthez

Fête de la musique Domitys Orthez jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Domitys

Adresse : 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Orthez

Fête de la musique

Domitys 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 15:00:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Exposition d’instruments de musique.
15h Concert Rosace et Pavillon de Jacques Canet et son complice qui nous ferons swinguer aux sons des classiques français.
Entracte gourmand offert.   .

Domitys 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Orthez a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn

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