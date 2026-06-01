Fête de la musique Domitys Orthez
Fête de la musique Domitys Orthez jeudi 18 juin 2026.
Orthez
Fête de la musique
Domitys 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 15:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Exposition d’instruments de musique.
15h Concert Rosace et Pavillon de Jacques Canet et son complice qui nous ferons swinguer aux sons des classiques français.
Entracte gourmand offert. .
Domitys 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Orthez a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn
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