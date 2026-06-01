Fête de la musique Domitys Orthez jeudi 18 juin 2026.

Orthez

Fête de la musique

Domitys 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 15:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Exposition d’instruments de musique.

15h Concert Rosace et Pavillon de Jacques Canet et son complice qui nous ferons swinguer aux sons des classiques français.

Entracte gourmand offert. .

Domitys 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Orthez a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn