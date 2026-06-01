Fête de la musique Bar restaurant Gaston Orthez dimanche 21 juin 2026.

Orthez

Fête de la musique

Bar restaurant Gaston 10 place d’Armes Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 21:00:00

Date(s) :

2026-06-21

11h Dégustation huîtres vin blanc.

12h-14h Concert.

A partir de 12h Assiette combinée tapas.

Jusqu’à 21h Après-midi conviviale. .

Bar restaurant Gaston 10 place d’Armes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 10 60

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Orthez a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn