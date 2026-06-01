Fête de la musique Bar restaurant Gaston Orthez
Fête de la musique Bar restaurant Gaston Orthez dimanche 21 juin 2026.
Orthez
Fête de la musique
Bar restaurant Gaston 10 place d’Armes Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 21:00:00
Date(s) :
2026-06-21
11h Dégustation huîtres vin blanc.
12h-14h Concert.
A partir de 12h Assiette combinée tapas.
Jusqu’à 21h Après-midi conviviale. .
Bar restaurant Gaston 10 place d’Armes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 10 60
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Orthez a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn
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