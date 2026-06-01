Fête de la Musique Oye-Plage
Fête de la Musique Oye-Plage samedi 20 juin 2026.
Oye-Plage
Fête de la Musique
Place de l’Union Européenne Oye-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Une scène ouverte
La fête de la musique est exceptionnellement programmée le 20 juin cette année, en raison de la fête des pères le 21 juin et du concert de l’OSD .
Place de l’Union Européenne Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 15 88 09 05
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English :
L’événement Fête de la Musique Oye-Plage a été mis à jour le 2026-06-11 par CPETI Région Audruicq
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