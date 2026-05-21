Fête de la Musique Pélissanne
Fête de la Musique Pélissanne dimanche 21 juin 2026.
Pélissanne
Fête de la Musique
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le centre du village s’anime pour célébrer la musique !
Au programme cette année
– 18h, Parc Roux de Brignoles
Le Conservatoir -M- vous propose un concert des élèves et des professeurs.
– 18h30, centre-ville
Promenez-vous dans le centre-ville et découvrez les nombreux concerts organisés chez les restaurateurs pélissannais ! .
Centre ville Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
the village center comes alive to celebrate music !
L’événement Fête de la Musique Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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