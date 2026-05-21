Pélissanne

Fête de la Musique

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le centre du village s’anime pour célébrer la musique !

Au programme cette année



– 18h, Parc Roux de Brignoles

Le Conservatoir -M- vous propose un concert des élèves et des professeurs.



– 18h30, centre-ville

Promenez-vous dans le centre-ville et découvrez les nombreux concerts organisés chez les restaurateurs pélissannais ! .

Centre ville Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52

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English :

the village center comes alive to celebrate music !

L’événement Fête de la Musique Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes