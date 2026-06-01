Plabennec

Fête de la Musique Plabennec

Place du Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique à Plabennec le 20 juin dès 17h30 sur la place du Champ de Foire. Au programme scène ouverte, concert de Baker Street à 21h et DJ Banbz à 23h. Restauration et buvette sur place. Une soirée conviviale et festive ouverte à tous jusqu’à 1h du matin. .

Place du Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 40 41 32

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English :

L’événement Fête de la Musique Plabennec Plabennec a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DES ABERS