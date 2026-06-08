FETE DE LA MUSIQUE PLACE ARNAUD BERNARD Place Arnaud Bernard Toulouse
FETE DE LA MUSIQUE PLACE ARNAUD BERNARD Place Arnaud Bernard Toulouse dimanche 21 juin 2026.
Toulouse
FETE DE LA MUSIQUE PLACE ARNAUD BERNARD
Place Arnaud Bernard PLACE ARNAUD BERNARD Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:50:00
fin : 2026-06-21 19:50:00
Date(s) :
2026-06-21
The place to be place Arnaud Bernard! Une scène ouverte pour fêter la musique !
Au programme
Une scène ouverte pour les habitants du quartier qui souhaitent faire vibrer le quartier.
Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr .
Place Arnaud Bernard PLACE ARNAUD BERNARD Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie comite.fetes.ab@gmail.com
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English :
The place to be place Arnaud Bernard! An open stage to celebrate music!
L’événement FETE DE LA MUSIQUE PLACE ARNAUD BERNARD Toulouse a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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