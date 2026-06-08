FETE DE LA MUSIQUE PLACE ARNAUD BERNARD Place Arnaud Bernard Toulouse

Toulouse

FETE DE LA MUSIQUE PLACE ARNAUD BERNARD

Place Arnaud Bernard PLACE ARNAUD BERNARD Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:50:00

fin : 2026-06-21 19:50:00

Date(s) :

2026-06-21

The place to be place Arnaud Bernard! Une scène ouverte pour fêter la musique !

Au programme

Une scène ouverte pour les habitants du quartier qui souhaitent faire vibrer le quartier.

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr .

Place Arnaud Bernard PLACE ARNAUD BERNARD Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie comite.fetes.ab@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The place to be place Arnaud Bernard! An open stage to celebrate music!

L’événement FETE DE LA MUSIQUE PLACE ARNAUD BERNARD Toulouse a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE