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FETE DE LA MUSIQUE PLACE SAINT-SERNIN Place Saint-Sernin Toulouse

FETE DE LA MUSIQUE PLACE SAINT-SERNIN Place Saint-Sernin Toulouse dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place Saint-Sernin

Adresse : PLACE SAINT-SERNIN

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Toulouse

FETE DE LA MUSIQUE PLACE SAINT-SERNIN

Place Saint-Sernin PLACE SAINT-SERNIN Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :
2026-06-21

The place to be place Saint-Sernin ! 7 heures pour fêter la musique !
Au programme
Tabata (AAW), TEO, Enola, Lamour, Balan (AAW), Z30 & L4CO

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr   .

Place Saint-Sernin PLACE SAINT-SERNIN Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The place to be: Place Saint-Sernin! 7 hours of music!

L’événement FETE DE LA MUSIQUE PLACE SAINT-SERNIN Toulouse a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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