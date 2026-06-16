FETE DE LA MUSIQUE PLACE SAINT-SERNIN Place Saint-Sernin Toulouse
FETE DE LA MUSIQUE PLACE SAINT-SERNIN Place Saint-Sernin Toulouse dimanche 21 juin 2026.
Toulouse
FETE DE LA MUSIQUE PLACE SAINT-SERNIN
Place Saint-Sernin PLACE SAINT-SERNIN Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00
Date(s) :
2026-06-21
The place to be place Saint-Sernin ! 7 heures pour fêter la musique !
Au programme
Tabata (AAW), TEO, Enola, Lamour, Balan (AAW), Z30 & L4CO
Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr .
Place Saint-Sernin PLACE SAINT-SERNIN Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The place to be: Place Saint-Sernin! 7 hours of music!
L’événement FETE DE LA MUSIQUE PLACE SAINT-SERNIN Toulouse a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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