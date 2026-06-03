Fête de la musique Pleugriffet
Fête de la musique Pleugriffet vendredi 3 juillet 2026.
Pleugriffet
Fête de la musique
Pleugriffet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
A l’affiche les enfants de l’école Saint-Joseph, Reg en Scène, Ri#se, 4 Kerzig, Notenn Son et l’Harmonie-Fanfare de Corlay.
Restauration et buvette sur place. .
Pleugriffet 56120 Morbihan Bretagne +33 6 47 76 34 67
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English :
L’événement Fête de la musique Pleugriffet a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté