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Fête de la musique Pleugriffet

Fête de la musique Pleugriffet vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 56120 Pleugriffet

Département : Morbihan

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Pleugriffet

Fête de la musique

Pleugriffet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

A l’affiche les enfants de l’école Saint-Joseph, Reg en Scène, Ri#se, 4 Kerzig, Notenn Son et l’Harmonie-Fanfare de Corlay.
Restauration et buvette sur place.   .

Pleugriffet 56120 Morbihan Bretagne +33 6 47 76 34 67 

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English :

L’événement Fête de la musique Pleugriffet a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté