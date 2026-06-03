Pleugriffet

Fête de la musique

Pleugriffet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

A l’affiche les enfants de l’école Saint-Joseph, Reg en Scène, Ri#se, 4 Kerzig, Notenn Son et l’Harmonie-Fanfare de Corlay.

Restauration et buvette sur place. .

Pleugriffet 56120 Morbihan Bretagne +33 6 47 76 34 67

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English :

L’événement Fête de la musique Pleugriffet a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté