Fête de la musique Jardin de la mairie Plévenon
Fête de la musique Jardin de la mairie Plévenon dimanche 21 juin 2026.
Plévenon
Fête de la musique
Jardin de la mairie 4 Rue du Cap Plévenon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Restauration et buvette sur place .
Jardin de la mairie 4 Rue du Cap Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 12 35 92
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English :
L’événement Fête de la musique Plévenon a été mis à jour le 2026-06-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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