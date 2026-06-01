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Fête de la musique Jardin de la mairie Plévenon

Fête de la musique Jardin de la mairie Plévenon dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Jardin de la mairie

Adresse : 4 Rue du Cap

Ville : 22240 Plévenon

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Plévenon

Fête de la musique

Jardin de la mairie 4 Rue du Cap Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Restauration et buvette sur place   .

Jardin de la mairie 4 Rue du Cap Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 12 35 92 

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English :

L’événement Fête de la musique Plévenon a été mis à jour le 2026-06-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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