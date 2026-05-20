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Lever de soleil au Cap Fréhel Devant le phare du Cap Fréhel Plévenon

Lever de soleil au Cap Fréhel Devant le phare du Cap Fréhel Plévenon lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Devant le phare du Cap Fréhel

Adresse : D34

Ville : 22240 Plévenon

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Tarif :

Plévenon

Lever de soleil au Cap Fréhel

Devant le phare du Cap Fréhel D34 Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Arrivée à l’aube pour découvrir le lever du soleil avec le petit déjeuner sur les falaises du Cap Fréhel, flânerie dans la lande pour découvrir la magie et l’énergie du lieu.   .

Devant le phare du Cap Fréhel D34 Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 74 87 89 

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English :

L’événement Lever de soleil au Cap Fréhel Plévenon a été mis à jour le 2026-05-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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