Lever de soleil au Cap Fréhel Devant le phare du Cap Fréhel Plévenon

Plévenon

Lever de soleil au Cap Fréhel

Devant le phare du Cap Fréhel D34 Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Arrivée à l’aube pour découvrir le lever du soleil avec le petit déjeuner sur les falaises du Cap Fréhel, flânerie dans la lande pour découvrir la magie et l’énergie du lieu. .

Devant le phare du Cap Fréhel D34 Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 74 87 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lever de soleil au Cap Fréhel Plévenon a été mis à jour le 2026-05-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme