Lever de soleil au Cap Fréhel Devant le phare du Cap Fréhel Plévenon
Lever de soleil au Cap Fréhel Devant le phare du Cap Fréhel Plévenon lundi 20 juillet 2026.
Plévenon
Lever de soleil au Cap Fréhel
Devant le phare du Cap Fréhel D34 Plévenon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Arrivée à l’aube pour découvrir le lever du soleil avec le petit déjeuner sur les falaises du Cap Fréhel, flânerie dans la lande pour découvrir la magie et l’énergie du lieu. .
Devant le phare du Cap Fréhel D34 Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 74 87 89
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English :
L’événement Lever de soleil au Cap Fréhel Plévenon a été mis à jour le 2026-05-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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