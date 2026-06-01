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Fête de la musique Plougoulm

Fête de la musique Plougoulm samedi 27 juin 2026.

Adresse : Salle omnisports

Ville : 29250 Plougoulm

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Plougoulm

Fête de la musique

Salle omnisports Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Concerts gratuits à partir de 18h !
Lifewaves, Do & Volga, Kouzin Daisy et The Black Cat Band.
Buvette et restauration sur place.
Venez fêter la musique ensemble, soirée festive avec des structures gonflables en accès libre.   .

Salle omnisports Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 72 39 23 

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English :

L’événement Fête de la musique Plougoulm a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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