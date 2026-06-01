Fête de la musique Plougoulm
Fête de la musique Plougoulm samedi 27 juin 2026.
Plougoulm
Fête de la musique
Salle omnisports Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concerts gratuits à partir de 18h !
Lifewaves, Do & Volga, Kouzin Daisy et The Black Cat Band.
Buvette et restauration sur place.
Venez fêter la musique ensemble, soirée festive avec des structures gonflables en accès libre. .
Salle omnisports Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 72 39 23
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English :
L’événement Fête de la musique Plougoulm a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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