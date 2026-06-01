Fête de la Musique Roches samedi 20 juin 2026.

Roches

Fête de la Musique

Roches Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique

Samedi 20 Juin

19h30

Foodtruck , buvette,

Gratuit

2 Bandas Banda de Roches et Banda »l’indépendante d’Aincy Le Château »

–> Banda de Roches .

Roches 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Roches a été mis à jour le 2026-06-05 par Portes de la Creuse en Marche