Fête de la Musique Roches
Fête de la Musique Roches samedi 20 juin 2026.
Roches
Fête de la Musique
Roches Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique
Samedi 20 Juin
19h30
Foodtruck , buvette,
Gratuit
2 Bandas Banda de Roches et Banda »l’indépendante d’Aincy Le Château »
–> Banda de Roches .
Roches 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Roches a été mis à jour le 2026-06-05 par Portes de la Creuse en Marche
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