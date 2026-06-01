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Fête de la Musique Roches

Fête de la Musique Roches

Fête de la Musique Roches samedi 20 juin 2026.

Ville : 23270 Roches

Département : Creuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Roches

Fête de la Musique

Roches Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la Musique
Samedi 20 Juin
19h30
Foodtruck , buvette,
Gratuit
2 Bandas Banda de Roches et Banda  »l’indépendante d’Aincy Le Château »

–> Banda de Roches   .

Roches 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Roches a été mis à jour le 2026-06-05 par Portes de la Creuse en Marche

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