FÊTE DE LA MUSIQUE Roquebrun
FÊTE DE LA MUSIQUE Roquebrun dimanche 21 juin 2026.
Roquebrun
FÊTE DE LA MUSIQUE
Esplanade Roquebrun Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous le 21 Juin à l’esplanade de Roquebrun pour la fête de la musique. Au programme, apéro, concert et animation par un DJ.
Rendez-vous le 21 Juin à l’esplanade de Roquebrun pour la fête de la musique. Au programme, apéro, concert et animation par un DJ.
Pensez à réserver votre repas avant le 16 Juin !!
Au menu (20€) salade tropicale, romazava au boeuf (plat malgache), et tarte aux pommes ou fromage. .
Esplanade Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 6 51 42 61 62
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English :
Join us on June 21 at the esplanade de Roquebrun for the fête de la musique. On the program: aperitif, concert and DJ entertainment.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Roquebrun a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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