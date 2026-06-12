Roquebrun

FÊTE DE LA MUSIQUE

Esplanade Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous le 21 Juin à l’esplanade de Roquebrun pour la fête de la musique. Au programme, apéro, concert et animation par un DJ.

Rendez-vous le 21 Juin à l’esplanade de Roquebrun pour la fête de la musique. Au programme, apéro, concert et animation par un DJ.

Pensez à réserver votre repas avant le 16 Juin !!

Au menu (20€) salade tropicale, romazava au boeuf (plat malgache), et tarte aux pommes ou fromage. .

Esplanade Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 6 51 42 61 62

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English :

Join us on June 21 at the esplanade de Roquebrun for the fête de la musique. On the program: aperitif, concert and DJ entertainment.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Roquebrun a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC