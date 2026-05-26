Roquebrun

LES TRAILS DE LA FACTRICE

Esplanade Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Le rendez-vous running phare de la vallée de l’Orb ! Un week-end de sport intense avec 5 trails adaptés à tous les niveaux, de l’initiation ludique à l’ultra-endurance, au départ du village pittoresque de Roquebrun, les pieds dans l’eau.

Vivez un grand week-end de sport nature et de dépassement de soi au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. Ce festival de trail devenu une référence rassemble les passionnés de course à pied autour de cinq épreuves à couper le souffle, adaptées aux débutants comme aux ultra-traileurs aguerris.

Le programme propose des défis sportifs majeurs L’Épineuse et ses 115 km (6300 D+) qui explore l’ouest du Caroux, La Bête Noire de 68 km (3800 D+), le mythique Trail de la Factrice de 33 km (1500 D+), sans oublier les formats plus accessibles La Roquebrune (16,5 km) et La Roquebrunette (8,5 km, idéal en semi-nocturne). Entre ruelles typiques du village, sentiers techniques de garrigue, crêtes spectaculaires du GR7 et traversées des célèbres vignobles en terrasses, chaque foulée offre une immersion totale. L’ambiance chaleureuse en bord d’Orb et la convivialité des ravitaillements en font une véritable fête territoriale. .

Esplanade Roquebrun 34460 Hérault Occitanie

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English :

With the support of the town of Roquebrun, the Hérault department and the logistical backing of Hérault Sport, the Trails de la Factrice association is staging its eponymous race.

300 participants are expected.

L’événement LES TRAILS DE LA FACTRICE Roquebrun a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 HERAULT SPORT