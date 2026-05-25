Roquebrun

ROQUEBRUN, L’EAU UTILE À TOUS

11 Avenue du Roc de l’Estang Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

L’eau utile à tous …visite thématique.

L’Orb, le fleuve qui traverse le Pays d’art et d’histoire, a conditionné l’implantation et le développement du village de Roquebrun. Partez à la découverte du village et de son patrimoine hydraulique.

L’eau utile à tous …visite thématique.

L’Orb, le fleuve qui traverse le Pays d’art et d’histoire, a conditionné l’implantation et le développement du village de Roquebrun. Partez à la découverte du village et de son patrimoine hydraulique. Des trois moulins au pont, en passant par un ingénieux système d’irrigation, votre guide Jean vous contera la gestion de l’eau, perçue tantôt comme un défi du quotidien et tantôt comme une ressource précieuse .

11 Avenue du Roc de l’Estang Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65

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English :

The Pays d’art et d’histoire Haut Languedoc et Vignobles invites you to discover Roquebrun’s hydraulic heritage during a two-voice tour led by Karyn ORENGO, in charge of inventory, and Jean GRESLÉ, guide-lecturer.

L’événement ROQUEBRUN, L’EAU UTILE À TOUS Roquebrun a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC