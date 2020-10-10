FETE DE LA MUSIQUE Roujan
FETE DE LA MUSIQUE Roujan dimanche 21 juin 2026.
Roujan
FETE DE LA MUSIQUE
Rue du Jeu de Ballon Roujan Hérault
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
l’association Roujan Coeur de Village organise un évènement pour la fête de la musique.
La soirée s’ouvrira avec la Chorale de Roujan Les Choupissons suivi d’un repas gourmand
et un concert exclusif de Floyd Odyssey un groupe franco britannique qui rend hommage à l’incontournable et mythique groupe de rock alternatif Pink Floyd
.
Rue du Jeu de Ballon Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 63 31 61 56
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English : FETE DE LA MUSIQUE
the Roujan Coeur de Village association is organizing an event for the Fête de la Musique.
The evening will open with the Roujan Chorale Les Choupissons, followed by a gourmet meal
and an exclusive concert by Floyd Odyssey, a Franco-British group paying tribute to the legendary alternative rock band Pink Floyd
L’événement FETE DE LA MUSIQUE Roujan a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT AVANT-MONTS
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