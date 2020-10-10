Roujan

FETE DE LA MUSIQUE

Rue du Jeu de Ballon Roujan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

l’association Roujan Coeur de Village organise un évènement pour la fête de la musique.

La soirée s’ouvrira avec la Chorale de Roujan Les Choupissons suivi d’un repas gourmand

et un concert exclusif de Floyd Odyssey un groupe franco britannique qui rend hommage à l’incontournable et mythique groupe de rock alternatif Pink Floyd

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Rue du Jeu de Ballon Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 63 31 61 56

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English : FETE DE LA MUSIQUE

the Roujan Coeur de Village association is organizing an event for the Fête de la Musique.

The evening will open with the Roujan Chorale Les Choupissons, followed by a gourmet meal

and an exclusive concert by Floyd Odyssey, a Franco-British group paying tribute to the legendary alternative rock band Pink Floyd

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Roujan a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT AVANT-MONTS