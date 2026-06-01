Saint-Berthevin

Fête de la musique Saint-Berthevin

Parc des Ondines Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

La ville de Saint Berthevin fête la musique au coeur du square Wehingen

17h 19h animations du centre social Le Lien (dégustation cuisine du monde, création de petits instruments de musique) //sous barnum

17h30 18h LES LIBELLULES Démonstration de danse // Scène 1

19h 19h45 CHORALE DIAPASON Programme variété et Walt Disney // Eglise

19h 19h30 NORA Chant // Scène 4

19h30 21H COMPLICE Reprises variété pop // Scène 1

20h30 21h45 A L’épreuve des pavés FATRAS Spectacle musical // Scène 3

21h 21h30 LES MAUVAIS GARÇONS Reprises chansons françaises // Scène 4

21H45 23h30 DUCHESSE Reprises pop rock // Scène 2

22H 23h30 IEL Reprises chanson folk // Scène 1

RESTAURATION BUVETTE

– Truck chichis et barbe à papa

– Food truck burgers frites, galettes saucisses

– Buvette la Mastroquette

– Food truck Maison blé noir .

Parc des Ondines Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire

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English :

The town of Saint Berthevin is celebrating music in the heart of Wehingen Square

L’événement Fête de la musique Saint-Berthevin Saint-Berthevin a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME