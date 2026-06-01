Fête de la musique Saint-Berthevin Saint-Berthevin
Fête de la musique Saint-Berthevin Saint-Berthevin samedi 20 juin 2026.
Saint-Berthevin
Fête de la musique Saint-Berthevin
Parc des Ondines Saint-Berthevin Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
La ville de Saint Berthevin fête la musique au coeur du square Wehingen
17h 19h animations du centre social Le Lien (dégustation cuisine du monde, création de petits instruments de musique) //sous barnum
17h30 18h LES LIBELLULES Démonstration de danse // Scène 1
19h 19h45 CHORALE DIAPASON Programme variété et Walt Disney // Eglise
19h 19h30 NORA Chant // Scène 4
19h30 21H COMPLICE Reprises variété pop // Scène 1
20h30 21h45 A L’épreuve des pavés FATRAS Spectacle musical // Scène 3
21h 21h30 LES MAUVAIS GARÇONS Reprises chansons françaises // Scène 4
21H45 23h30 DUCHESSE Reprises pop rock // Scène 2
22H 23h30 IEL Reprises chanson folk // Scène 1
RESTAURATION BUVETTE
– Truck chichis et barbe à papa
– Food truck burgers frites, galettes saucisses
– Buvette la Mastroquette
– Food truck Maison blé noir .
Parc des Ondines Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire
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English :
The town of Saint Berthevin is celebrating music in the heart of Wehingen Square
L’événement Fête de la musique Saint-Berthevin Saint-Berthevin a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME
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