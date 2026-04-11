Saint-Didier-sur-Chalaronne

Fête de la Musique

Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Nombreuses animations musicales pour l’occasion concerts, buvette, jeux enfants…

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Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes dynamiquedesiderienne@gmail.com

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English :

Lots of musical entertainment for the occasion: concerts, refreshments, children’s games…

L’événement Fête de la Musique Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Val de Saône Centre