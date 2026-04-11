Fête de la Musique Saint-Didier-sur-Chalaronne
Fête de la Musique Saint-Didier-sur-Chalaronne vendredi 12 juin 2026.
Saint-Didier-sur-Chalaronne
Fête de la Musique
Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Nombreuses animations musicales pour l’occasion concerts, buvette, jeux enfants…
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Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes dynamiquedesiderienne@gmail.com
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English :
Lots of musical entertainment for the occasion: concerts, refreshments, children’s games…
L’événement Fête de la Musique Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Val de Saône Centre