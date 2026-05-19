Saint-Étienne-de-Vicq

Fête de la musique

Stade de foot Saint-Étienne-de-Vicq Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Organisée par le Comité des fêtes.

.

Stade de foot Saint-Étienne-de-Vicq 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 96 79 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Music Day

By Comité des fêtes.

L’événement Fête de la musique Saint-Étienne-de-Vicq a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse