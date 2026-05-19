Fête de la musique Saint-Étienne-de-Vicq
Fête de la musique Saint-Étienne-de-Vicq samedi 20 juin 2026.
Saint-Étienne-de-Vicq
Fête de la musique
Stade de foot Saint-Étienne-de-Vicq Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Organisée par le Comité des fêtes.
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Stade de foot Saint-Étienne-de-Vicq 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 96 79 28
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English : Music Day
By Comité des fêtes.
L’événement Fête de la musique Saint-Étienne-de-Vicq a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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