Saint-Jean-de-Duras

Fête de la musique

Saint-Jean-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique avec repas (grillades, frites et glaces) et une buvette.

Apportez vos couverts

Fête de la musique avec repas (grillades, frites et glaces) et une buvette.

Apportez vos couverts .

Saint-Jean-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lescopainsdesaintjean@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

Music festival with a meal (grilled meats, French fries and ice creams) and a refreshment bar.

Bring your cutlery

L’événement Fête de la musique Saint-Jean-de-Duras a été mis à jour le 2026-06-06 par OT du Pays de Duras CDT47