Fête de la musique Saint-Jean-de-Duras
Fête de la musique Saint-Jean-de-Duras samedi 20 juin 2026.
Saint-Jean-de-Duras
Fête de la musique
Saint-Jean-de-Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique avec repas (grillades, frites et glaces) et une buvette.
Apportez vos couverts
Fête de la musique avec repas (grillades, frites et glaces) et une buvette.
Apportez vos couverts .
Saint-Jean-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lescopainsdesaintjean@gmail.com
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English : Fête de la musique
Music festival with a meal (grilled meats, French fries and ice creams) and a refreshment bar.
Bring your cutlery
L’événement Fête de la musique Saint-Jean-de-Duras a été mis à jour le 2026-06-06 par OT du Pays de Duras CDT47
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