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Fête de la musique Saint-Jean-de-Duras

Fête de la musique Saint-Jean-de-Duras

Fête de la musique Saint-Jean-de-Duras samedi 20 juin 2026.

Ville : 47120 Saint-Jean-de-Duras

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 14 14 14 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-de-Duras

Fête de la musique

Saint-Jean-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique avec repas (grillades, frites et glaces) et une buvette.
Apportez vos couverts
Fête de la musique avec repas (grillades, frites et glaces) et une buvette.
Apportez vos couverts   .

Saint-Jean-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   lescopainsdesaintjean@gmail.com

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English : Fête de la musique

Music festival with a meal (grilled meats, French fries and ice creams) and a refreshment bar.
Bring your cutlery

L’événement Fête de la musique Saint-Jean-de-Duras a été mis à jour le 2026-06-06 par OT du Pays de Duras CDT47

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