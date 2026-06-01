Saint-Julien-du-Pinet

Fête de la musique

L’école de Veyrines Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

A partir de 19h, Concert avec Les Nyctalopes et karaoké, buvette et restauration sur place. Entre musique, convivialité et bonne humeur, tout est réuni pour passer une excellente soirée en famille ou entre amis.

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L’école de Veyrines Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 08 76

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English :

From 7pm, Concert with Les Nyctalopes and karaoke, refreshments and catering on site. With music, conviviality and good humor, it’s sure to be a great evening with family and friends.

L’événement Fête de la musique Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire