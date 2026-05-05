Visite de la Maison de Béate de Pouzols, 15 RUE DE L’ASSEMBLEE – 43200 SAINT-JEURES – HAMEAU DE POUZOLS, Saint-Julien-du-Pinet

Visite de la Maison de Béate de Pouzols 26 – 28 juin 15 RUE DE L’ASSEMBLEE – 43200 SAINT-JEURES – HAMEAU DE POUZOLS Haute-Loire

Visite sans inscription – Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Visite de la maison de la béate de Pouzols

L’association « La misou de la biata de Pouzèoue » a été créée en 1978 en vue d’assurer la restauration et l’entretien de la maison de la béate de Pouzols en raison de son intérêt historique et patrimonial.

Ce petit édifice, repérable à son clocheton, face à un puits collectif surmonté d’une croix, est situé au cœur du hameau de Pouzols.

Cette année vous découvrirez une maison entièrement restaurée. Une immersion dans le quotidien d’une béate : Son logis au RDC et la salle de classe, d’apprentissage de la dentelle, de catéchisme, du couvige, à l’étage.

Les membres de l’association seront particulièrement fiers de réouvrir à la visite ce modeste bâtiment à l’occasion des JPPM.

15 RUE DE L’ASSEMBLEE – 43200 SAINT-JEURES – HAMEAU DE POUZOLS 15 RUE DE L’ASSEMBLEE – 43200 SAINT-JEURES – HAMEAU DE POUZOLS Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « chrys.herlin@free.fr »}]

Venez visiter la maison de la béate de Pouzols entièrement restaurée. Une immersion dans le quotidien d’une béate. Bâtiment du petit patrimoine local au milieu du bourg. Hameau à découvrir. BEATE POUZOLS visite

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