Fête de la Musique Saint-Léon-sur-l’Isle
Fête de la Musique Saint-Léon-sur-l’Isle dimanche 21 juin 2026.
Saint-Léon-sur-l’Isle
Fête de la Musique
Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique
Animation musicales par la chorale L’air de rien de Saint-Astier, la chorale Enchanté de Chantérac et la chanteuse Karinaë de Périgueux.
À partir de 17h, salle des fêtes.
Gratuit.
Mairie 05 53 80 65 18
Fête de la musique
Animation musicales par la chorale L’air de rien de Saint-Astier, la chorale Enchanté de Chantérac et la chanteuse Karinaë de Périgueux.
Chansons de variétés françaises et internationales et auto-compositions pop.
À partir de 17h, salle des fêtes.
Gratuit.
Mairie 05 53 80 65 18 .
Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 65 18
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English : Fête de la Musique
Music Festival
Musical performances by the L’air de rien choir from Saint-Astier, the Enchanté choir from Chantérac, and singer Karina from Périgueux.
Starting at 5 p.m., in the community hall.
Free admission.
Town Hall 05 53 80 65 18
L’événement Fête de la Musique Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-06-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
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