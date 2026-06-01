Fête de la Musique Saint-Léon-sur-l’Isle dimanche 21 juin 2026.

Saint-Léon-sur-l’Isle

Fête de la Musique

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique

Animation musicales par la chorale L’air de rien de Saint-Astier, la chorale Enchanté de Chantérac et la chanteuse Karinaë de Périgueux.

À partir de 17h, salle des fêtes.

Gratuit.

Mairie 05 53 80 65 18

Fête de la musique

Animation musicales par la chorale L’air de rien de Saint-Astier, la chorale Enchanté de Chantérac et la chanteuse Karinaë de Périgueux.

Chansons de variétés françaises et internationales et auto-compositions pop.

À partir de 17h, salle des fêtes.

Gratuit.

Mairie 05 53 80 65 18 .

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 65 18

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English : Fête de la Musique

Music Festival

Musical performances by the L’air de rien choir from Saint-Astier, the Enchanté choir from Chantérac, and singer Karina from Périgueux.

Starting at 5 p.m., in the community hall.

Free admission.

Town Hall 05 53 80 65 18

L’événement Fête de la Musique Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-06-16 par Vallée de l’Isle en Périgord