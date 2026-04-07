Marché de Saint-Léon-sur-l’Isle Saint-Léon-sur-l’Isle
Marché de Saint-Léon-sur-l’Isle Saint-Léon-sur-l’Isle mardi 7 juillet 2026.
Saint-Léon-sur-l’Isle
Marché de Saint-Léon-sur-l’Isle
centre ville Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-07 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Marché tous les mardis devant le centre commercial de 9h00 à 12h30.
Venez retrouver de nombreux exposants !
Mairie 05 53 80 65 18
Marché tous les mardis devant le centre commercial de 9h00 à 12h30.
Venez retrouver de nombreux exposants !
Mairie 05 53 80 65 18 .
centre ville Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 65 18
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English : Marché de Saint-Léon-sur-l’Isle
This weekly market is one of the biggest in the department!
It stretches all over the town center, and features local gastronomy and local producers.
Fat and truffle market (subject to availability) under the covered market hall.
L’événement Marché de Saint-Léon-sur-l’Isle Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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