Fête de la musique Saint-Mesmin
Fête de la musique Saint-Mesmin samedi 20 juin 2026.
Saint-Mesmin
Fête de la musique
Saint-Mesmin Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique à Saint-Mesmin, organisée par Festi’Music
Animations et concerts
17h30 structure gonflable, animations, mascotte Stitch
17h30 groupe The Hopes
18h15 bandas Easykos
18h45 cor de chasse L’écho des deux rives
19h groupe de musique irlandaise Pog Mo Thoin
21h Atlantic live band et ses danseuses
23h30 grand feu d’artifice sur le thème des films cultes
Repas
19h30 repas avec moules-frites, dessert, café (15 € adulte et 7 € enfant)
Toute la soirée bar, crêpes et grillades .
Saint-Mesmin 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 79 64 74 16
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English :
Fête de la musique in Saint-Mesmin, organized by Festi?Music
L’événement Fête de la musique Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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