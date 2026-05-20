Saint-Mesmin

Fête de la musique

Saint-Mesmin Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à Saint-Mesmin, organisée par Festi’Music

Animations et concerts

17h30 structure gonflable, animations, mascotte Stitch

17h30 groupe The Hopes

18h15 bandas Easykos

18h45 cor de chasse L’écho des deux rives

19h groupe de musique irlandaise Pog Mo Thoin

21h Atlantic live band et ses danseuses

23h30 grand feu d’artifice sur le thème des films cultes

Repas

19h30 repas avec moules-frites, dessert, café (15 € adulte et 7 € enfant)

Toute la soirée bar, crêpes et grillades .

Saint-Mesmin 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 79 64 74 16

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English :

Fête de la musique in Saint-Mesmin, organized by Festi?Music

L’événement Fête de la musique Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges