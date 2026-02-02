Journées Européennes du patrimoine Le patrimoine architectural.

Château de Saint Mesmin Saint-Mesmin Vendée

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Rendez-vous les 19 et 20 septembre pour les journées européennes du patrimoine au château de Saint Mesmin.

A disposition à l’accueil: Le grand jeu à énigmes du château En quête de la Pierre Philosophale , est à partager en famille ou entre amis. A la manière des alchimistes, vous devrez retrouver les ingrédients permettant de fabriquer la véritable recette de l’Elixir de longue vie pour sauver, d’une mort imminente, Hugues de Montfaucon, fils du seigneur du château. Un moment ludique d’une heure de jeu pour partir à la découverte du château tout en jouant

En extérieur, des jeux en bois installés dans la grande cour de ferme, offriront aussi d’autres moments de partage tels la jonchée, les échasses, quilles, stand de mini-arbalète. En intérieur, grâce au jeu du club des intrépides, avec Noé, Filou, Emma et Léo il s’agira de partir à la recherche des blasons perdus. Une fois ces blasons retrouvés, ils formeront un code permettant, peut-être, d’ouvrir le coffre au trésor de Pierre de Montfaucon, seigneur des lieux.

Le château est accessible en autonomie plan d’aide à la visite et audioguide à l’accueil. .

Château de Saint Mesmin Saint-Mesmin 85700 Vendée Pays de la Loire +33 5 49 80 17 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on September 19 and 20 for the European Heritage Days at the Château de Saint Mesmin.

L’événement Journées Européennes du patrimoine Le patrimoine architectural. Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges