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Fête de la musique Complexe sportif et culturel Saint-Paul-lès-Romans

Fête de la musique Complexe sportif et culturel Saint-Paul-lès-Romans samedi 20 juin 2026.

Lieu : Complexe sportif et culturel

Adresse : 1 Rte du Port d'Ouvey

Ville : 26750 Saint-Paul-lès-Romans

Département : Drôme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Paul-lès-Romans

Fête de la musique

Complexe sportif et culturel 1 Rte du Port d’Ouvey Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez nombreux pour profiter de la Fête de la Musique à Saint-Paul-lès-Romans !
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Complexe sportif et culturel 1 Rte du Port d’Ouvey Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 30 98  accueil@saint-paul-les-romans.fr

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English :

Come one, come all to enjoy the Fête de la Musique in Saint-Paul-lès-Romans!

L’événement Fête de la musique Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme

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