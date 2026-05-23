Journée porte ouverte Aéro-Club de Romans Saint-Paul-lès-Romans
Journée porte ouverte Aéro-Club de Romans Saint-Paul-lès-Romans dimanche 14 juin 2026.
Saint-Paul-lès-Romans
Journée porte ouverte
Aéro-Club de Romans 30 impasse Roland Garros Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez découvrir l’aéroclub Romans St Paul lors de sa journée portes ouvertes. Au programme tombola pour gagner des baptêmes de l’air (avions, planeurs, ULM) et présentation statique de modèles réduits (Corsair F4U).
.
Aéro-Club de Romans 30 impasse Roland Garros Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 06 76 aeroclubderomans@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the aeroclub Romans St Paul during its open day. On the program: tombola to win first flights (planes, gliders, ULM) and static display of model aircraft (Corsair F4U).
L’événement Journée porte ouverte Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme