Journée porte ouverte Aéro-Club de Romans Saint-Paul-lès-Romans

Saint-Paul-lès-Romans

Journée porte ouverte

Aéro-Club de Romans 30 impasse Roland Garros Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez découvrir l’aéroclub Romans St Paul lors de sa journée portes ouvertes. Au programme tombola pour gagner des baptêmes de l’air (avions, planeurs, ULM) et présentation statique de modèles réduits (Corsair F4U).

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Aéro-Club de Romans 30 impasse Roland Garros Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 06 76 aeroclubderomans@orange.fr

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English :

Come and discover the aeroclub Romans St Paul during its open day. On the program: tombola to win first flights (planes, gliders, ULM) and static display of model aircraft (Corsair F4U).

L’événement Journée porte ouverte Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme