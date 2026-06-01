Fête de la musique Saint-Saviol dimanche 21 juin 2026.

Saint-Saviol

Fête de la musique

Plan d’eau Saint-Saviol Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Restauration sur place à la Paillotte ou au Restaurant du Marais. .

Plan d’eau Saint-Saviol 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 09 13

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Saint-Saviol a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou