Fête de la musique Saint-Saviol
Fête de la musique Saint-Saviol dimanche 21 juin 2026.
Saint-Saviol
Fête de la musique
Plan d’eau Saint-Saviol Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Restauration sur place à la Paillotte ou au Restaurant du Marais. .
Plan d’eau Saint-Saviol 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 09 13
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Saint-Saviol a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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