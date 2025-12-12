Fête de la musique Sainte-Croix-en-Plaine
Fête de la musique Sainte-Croix-en-Plaine samedi 20 juin 2026.
Fête de la musique
Sainte-Croix-en-Plaine Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
2026-06-20
Animation musicale, buvette et petite restauration
Venez nombreux célébrer la musique avec nous à l’arrière de la mairie, dans une ambiance conviviale et festive !
Ambiance garantie pour petits et grands !
Venez avec vos amis, votre famille, votre bonne humeur… et votre envie de danser ! On vous attend nombreux pour faire vibrer la soirée ! .
Sainte-Croix-en-Plaine 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 95 20 mairie@saintecroixenplaine.fr
English :
Musical entertainment, refreshments and snacks
