Fête de la musique

Sainte-Croix-en-Plaine Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Animation musicale, buvette et petite restauration

Venez nombreux célébrer la musique avec nous à l’arrière de la mairie, dans une ambiance conviviale et festive !

Ambiance garantie pour petits et grands !

Ambiance garantie pour petits et grands !

Venez avec vos amis, votre famille, votre bonne humeur… et votre envie de danser ! On vous attend nombreux pour faire vibrer la soirée ! .

Sainte-Croix-en-Plaine 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 95 20 mairie@saintecroixenplaine.fr

English :

Musical entertainment, refreshments and snacks

